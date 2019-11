Oggi il resto della B, allo Spezia interessa Cremonese-Livorno

La Spezia - Oggi in campo la capolista Benevento, in scena a Venezia, mentre Crotone e Cittadella saranno impegnati nello scontro diretto allo Scida. Cerca punti per lasciare l’ultima piazza il Livorno che però dovrà vedersela con una Cremonese a caccia del secondo successo dell’era Baroni. Sempre sabato alle 15 fari puntati sullo Stirpe dove è in programma la sfida tra Frosinone ed Empoli, due pretendenti alla promozione che vanno a caccia di continuità per ritornare nelle zone alte della graduatoria. Alle 18 l’Ascoli cercherà il 2° successo in trasferta dopo quello di Castellammare di oltre due mesi fa. Per farlo dovrà sconfiggere un’altra campana, la Salernitana, che va a caccia di un riscatto dopo le due sconfitte consecutive. Domenica il Trapani riceve il ChievoVerona mentre le altre neopromosse si scontreranno tra di loro: sempre alle 15 è in programma Virtus Entella-Juve Stabia mentre lunedi sera il Pisa riceve il sorprendente Pordenone. A completare il quadro c’è il match di domenica sera tra Perugia e Pescara.