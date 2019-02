Oggi Marino parla e prova l'undici anti-Livorno in gran segreto

La Spezia - Antivigilia di Spezia-Livorno, turno infrasettimanale in programma domani sera al "Picco". Ieri pomeriggio, sotto un sole primaverile, Terzi e compagni in campo sul terreno del 'Comunale' di Follo: intenso riscaldamento tecnico, esercitazioni sulla circolazione palla, parte tattica a tutto campo, quindi lavoro specifico sui calci piazzati. Oggi invece Marino chiuderà come di consueto le porte del centro sportivo, per provare l'undici da frapporre ai labronici, ringalluzziti dagli ultimi risultati e da una situazione di classifica decisamente migliore dell'andata, quando lo Spezia passò senza problemi all'Ardenza. Oggi è giorno di conferenza stampa e Marino dirà qualcosa anche sulla formazione scelta per sfidare i toscani.



E domani sarà attivo il bus navetta da e per lo stadio 'Alberto Picco'. Una sola direttrice (in partenza dal PALASPORT, Via Carducci, La Spezia) con navette a partire dalle 19:20 per garantire il collegamento diretto con lo stadio (percorso: Via Veneto, V. Chiodo, V.le Amendola). Il biglietto è acquistabile direttamente a bordo, al costo di € 2,5 comprensivo della corsa di ritorno. Le partenze per mercoledì 27 febbraio saranno così articolate: da Palasport per STADIO : 19:20, 19:40, 20:00, 20:20. Il ritorno, come di consueto, sarà garantito a partire da circa 15’ dopo il fischio finale. (Per informazioni Numero Verde 800.322322)