Offerto il rinnovo a Terzi. "E' un calciatore che a Italiano piace"

La Spezia - "Claudio Terzi sta aspettando, gli abbiamo fatto un’offerta. Ne ho parlato con il mister, è un giocatore a cui piace". Così Guido Angelozzi in merito al possibile addio del capitano aquilotto, che ha compiuto 35 anni in questi giorni. Lo Spezia avrebbe messo sul tavolo un anno di contratto, ma il difensore ha buon mercato e potrebbe anche decidere di scendere di categoria per allungarsi la carriera. "Nel caso facciamo un’analisi un po’ più ampia - dice Angelozzi - Non devo sbagliare nel trovare giocatori funzionali all'idea di calcio di Vincenzo Italiano. Qua non ci sono porte chiuse per nessuno in ogni caso. Terzi, Lamanna, Manfredini e Acampora sono in scadenza di contratto, a tutti ho detto che avrei parlato con il nuovo tecnico prima di parlare eventualmente di rinnovo".