Offerto Christian Capone dell'Atalanta, ma c'è coda in corsia

La Spezia - C'è anche l'atalantino Christian Capone tra i calciatori che sono stati prospettati allo Spezia in questo inizio di mercato. Brevilineo e molto rapido, è un giocatore già seguito in passato e perfetto per il 4-3-3. Lo Spezia ha al momento grande affollamento sulle fasce con Bidaoui, Gyasi, Mastinu, il prossimo acquisto di Delano e, per adesso, anche Okereke ancora in rosa e molti di loro sono destri di piede che amano partire da sinistra. Il profilo di Capone in ogni caso piace e alla fine non è detto che l'affare non si faccia. La scorsa stagione erano dopotutto sei gli interpreti di quel ruolo presenti in rosa.