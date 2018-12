Oddo cerca la scossa: "Classifica imbarazzante, battere lo Spezia"

La Spezia - "Le aspettative erano altre, ma ci sono state delle difficoltà e ci sono ancora. L'obiettivo è uscire da questa situazione con il lavoro. Abbiamo la speranza di invertire questa tendenza, quindi cercheremo in ogni modo di vincere contro lo Spezia. La nostra situazione di classifica è imbarazzante, la classifica parla". Massimo Oddo non ha ancora trovato il bandolo della matassa con un Crotone forte ma che stenta ad esprimersi e si trova invischiato in piena zona retrocessione. Proverà a tornare a camminare contro lo Spezia questa sera.

"Sono momenti in cui è difficile esprimersi in campo, ma bisogna crederci ed è necessario che tutti ci mettano del loro. Ci vuole personalità perché ogni partita può prendere una piega diversa, interpretando un certo tipo di partita. Il Benevento ci è venuto a prendere con veemenza in avanti e allora in certi frangeti puoi anche buttare il pallone in avanti per risalire. Ma non ho il joystick in panchina per telecomandare i giocatori - ha detto il tecnico nella conferenza della vigilia - Siete stanchi di sentirvi dire sempre le stesse cose? Sono stanco anch'io di dovervele dire. Sono l'allenatore e mi prendo le mie reponsabilità, ma se le devono prendere tutti quanti. Siamo nella zona rossa e ci dobbiamo tirare fuori. Le mie motivazioni non vengono mai meno. Il martedì quando arrivo al campo sono il primo a metterci il carattere".