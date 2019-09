Oddo: "Italiano intelligente e aggressivo, così le sue squadre"

La Spezia - Massimo Oddo tiene tutti sulla corda, annuncia ballottaggio in ogni zona del campo e carica il suo Perugia in vista della partita del Picco. “Pensiamo esclusivamente allo Spezia, poi penseremo al turno infrasettimanale. I ballottaggi sono in ogni zona del campo perché ho una rosa competitiva. Domani andrà in campo chi ritengo funzionale per la partita e chi si è distinto nel lavoro settimanale. Ci aspettiamo una partita diversa rispetto a quella con la Juve Stabia perché lo Spezia non si chiude. Quindi tosti e compatti quando c'è da soffrire e fare il proprio gioco. Le partite sono fatte di diversi momenti e nel capirli abbiamo difettato nello scorso impegno".

Di fronte un mister con cui ha condiviso anche lo spogliatoio da giocatore del Verona. "Italiano era un ragazzo estremamente intelligente, dal calciatore era tecnico e aggressivo. Così sono le sue squadre, votate all'attacco e poco propensi a farsi imporre il gioco altrui. Al di là dei risultati lo Spezia è una squadra organizzata e dovremo essere bravi a capire i momenti della gara. Il nostro gioco non è ancora fluido, ma vi dico che è impossibile in questa fase del campionato avere continuità. Oggi possiamo vedere a sprazzi cosa possiamo fare, poi il tempo ci consentirà di maturare e proporci sempre più spesso. E' un percorso che arriveremo a fare piano piano, sono straconvinto che alla fine avremo anche un gioco piacevole".