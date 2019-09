Oddo: “Il pareggio ci sta stretto, potevamo segnare di più”

La Spezia - “Se nei primi 25 minuti avessimo segnato più di un gol non avremmo rubato nulla. Lo Spezia è venuto fuori quando noi abbiamo incominciato a perdere la testa, prima non c’era stata partita. Onestamente è un punto che mi sta stretto. Le occasioni che hanno avuto loro, gliele abbiamo regalate noi”. Così Massimo Oddo al termine di Spezia-Perugia. “Gyasi era di schiena e abbiamo voluto anticiparlo a tutti i costi. Secondo errore non aver aiutato il problema. Poi sarebbe servito lo psicologo per i miei ragazzi. Perdere la testa così non è accettabile. Falcinelli sostituito? Scelta tecnica. Lui viene da un’inattività di un anno e mezzo e deve raggiungere la forma migliore”.