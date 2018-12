Oddo: "Giochiamo con paura, dobbiamo tirare fuori l'agonismo"

Lo Spezia sul campo della grande delusione del torneo.

La Spezia - "Siamo stati surclassati da una squadra che aveva tutto più di noi. Meglio non commentare e guardare avanti: la nostra situazione è delicata ma noi non siamo quelli visti contro il Benevento. Abbiamo fuori giocatori importanti che possono cambiare il volto della squadra sia dal punto di vista tecnico che mentale. Noi manchiamo soprattutto in mentalità, perché facciamo bene durante la settimana e poi scendiamo in campo con paura. I giocatori si nascondono, non voglio la palla, non vanno a contrasto. Abbiamo bisogno di tutti tranne che di questo". Massimo Oddo dipinge un quadro sconsolato dopo la brutta sconfitta del suo Crotone contro il Benevento. I calabresi proveranno a rifarsi contro lo Spezia. "Ci dobbiamo mettere qualcosa di più, dobbiamo dare di più. Io ho difficoltà a dare un gioco alla squadra perché in allenamento è tutto fantastico e poi in campo ci nascondiamo. Melgio allora fare una partita sporca, senza giocare bene ma mettendoci qualcosa di più dal punto di vista dell'agonismo".