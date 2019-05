Ma in campionato al "Picco" è caduto grazie ad un gol di Crimi.

La Spezia - Sono 19 i punti guadagnati dal Cittadella in trasferta in questa stagione. I veneti sarebbero sesti se la classifica si basasse solo sulle sfide fuori casa, dato che li rende un avversario ulteriormente da non sottovalutare in vista del primo turno dei playoff di venerdì sera. Tre le vittorie - a Carpi, Pescara e Brescia, tutte per 0-1 - e ben dieci i pareggi. In campionato al "Picco" finì 1-0 con rete decisiva di Crimi.