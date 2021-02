La Spezia - Il Parma è la squadra che in percentuale ha messo a segno più gol nei primi 15 minuti di gioco in questa Serie A: 29% (5 su 17). Dall’altra parte lo Spezia (7) è, al pari del Benevento, una delle due squadre che ne ha subiti di più in questo intervallo temporale. Occhio quindi all'approccio alla partita per la squadra di Vincenzo Italiano.