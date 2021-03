Occhio ai divieti: le misure anti assembramento per Spezia-Cagliari

La Spezia - Firmata l’ordinanza per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 nel contesto della partita di domani fra Spezia e Cagliari in programma allo stadio "Picco" con fischio d'inizio alle 18. Si tratta di misure che, a seguito dell’incontro del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, si rendono necessarie al fine di evitare occasioni di assembramento tipicamente conseguenti alle manifestazioni calcistiche.



Sabato marzo 20 marzo è disposta la chiusura al pubblico, il divieto di stazionamento - fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private - nelle seguenti aree: dalle 12 alle 17 - Via Don Giovanni Minzoni, tratto compreso tra via XX Settembre e via Santorre di Santarosa; Via Santorre di Santarosa, tratto compreso tra via Don Giovanni Minzoni e via XXIV Maggio; Via XX Settembre, tratto compreso tra via Veneto e viale Italia; Via XXV Maggio, tratto compreso tra via XX Settembre e via Santorre di Santarosa; Largo Michele Fiorillo.



Dalle 14 alle 22 Via dei Pioppi, tratto compreso tra via Nicolò Fieschi e via XV Giugno; Via XV Giugno, tratto compreso tra via dei Pioppi e via Baracchini; Via Baracchini, tratto compreso tra via XV Giugno e via Nazario Sauro; Pista ciclabile di Fabiano, tratto compreso tra via Nazario Sauro e Via dei Buggi; Viale Nicolò Fieschi, tratto compreso tra via dei Pioppi e viale Giovanni Amendola, carreggiata e marciapiedi ambo i lati; Viale Giuseppe Garibaldi, tratto compreso tra viale Giovanni Amendola e corso Cavour carreggiata e marciapiedi ambo i lati.