Occhio a quale Ricci state attaccando: l'album dello Spezia Calcio è tornato!

La Spezia - Ventimila copie pronte ad invadere le camerette dei più piccoli e le scrivanie dei più grandi. L’anno scorso l’album delle figurine dello Spezia calcio fu un successo clamoroso, quest’anno a giudicare dall’evento presentazione si prefigura la stessa febbre dell’adesivo. Capire se siano i bimbi e le bimbe a trascinare i padri e le madri o viceversa è assai complicato mentre all'Ipercoop si forma l'assembramento dei tifosi. Tutti in fila di fronte a Gudjohnsen, Marchizza, Krapikas e Maggiore. In pochi minuti la pila di raccoglitori si assottiglia e le mani si sollevano a raggiungere l'agognato autografo. "Questo entusiasmo ci fa davvero ben sperare - gongola Lorenzo Ferretti, responsabile marketing - Anche se l'iniziativa ha soli due anni, è subito diventata una colonna portante della nostra comunicazione e del marketing dello Spezia Calcio. Ci piace ancora di più nel pensare che questo successo arrivi in epoca di social network e di tifosi sempre connessi".

La formula è sempre la stessa ed è lo stesso il partner: l'Ipercoop del centro commerciale Le Terrazze e gli altri punti vendita aderenti. Dal 4 novembre al 1° dicembre si riceve un pacchetto di figurine omaggio per ogni 15 euro di spesa. Finito questo tempo si possono acquistare invece a 50 centesimi l'uno. "E' cambiato solo qualche dettaglio grafico per il resto, è un po' più compatto", spiega l'uomo marketing accompagnato dal collaboratore Giovanni Spigno e sotto lo sguardo del responsabile organizzazione Mauro Ferrara. "Quella con Ipercoop è una partnership che si va consolidando visto che il corner fa risultati sempre migliori ogni anno e si dimostra essere stata un'ottima intuizione quattro anni fa". Ci sono come sempre tutte le squadre, il grosso composto dalle giovanili. C'è una pagina per Vincenzo Italiano e il suo staff mentre per ogni calciatore della prima squadra ci sono tre foto: primo piano, di spalle e in azione.

“Abbiamo fortemente voluto ripetere questa iniziativa, visto che il primo ha dato risultati talmente positivi che non si poteva non proseguire - spiega Stefano Accurso, direttore Ipercoop Le Terrazze - Nasce all'interno di una collaborazione con lo Spezia Calcio che è ormai di lunga data e che è pensata per legare questo questo posto al territorio su cui insiste. Un rapporto non solo su basi commerciali". Un esperimento che ha funzionato a meraviglia e che si sta applicando anche in altre realtà. "Sì, abbiamo avuto alcune società che sono venute a vedere e chiedere come è nato questo rapporto. Nel Tigullio, con la Virtus Entella, si sta per replicare la stessa dinamica. E non è il solo caso". Buona caccia alla figurina con un'unica avvertenza: leggete bene il nome del Ricci che state per attaccare.