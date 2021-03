Occhi puntati su Sampdoria-Torino e Juventus-Benevento

La Spezia - Dopo le tre partite già disputate fra venerdì e sabato e il match fra Inter e Sassuolo rinviato causa Covid, la 28esima giornata di Serie A riprenderà oggi alle 12.30 la sfida del Bentegodi fra Verona e Atalanta che promette spettacolo. Gli occhi degli aquilotti saranno però tutti concentrati sulle sfide delle 15.00 e in particolare su Sampdoria-Torino e Juventus-Benevento che vedranno impegnate due dirette concorrenti dello Spezia per la salvezza. Sempre alla stessa ora si disputerà anche Udinese-Lazio che vedrà in campo i biancocelesti, prossimi avversari di Italiano e i suoi ragazzi dopo la sosta per le nazionali. Il turno sarà completato da Fiorentina-Milan alle 18 e Roma-Napoli alle 20.45.