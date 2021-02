Occhi puntati su Dusan Vlahovic, ventun anni e grandi prospettive

umiltà da non perdere per strada

La Spezia - Nelle ultime 7 giornate la Fiorentina ha ottenuto 7 punti grazie alle vittorie con Cagliari e Crotone ed il pareggio nella gara di campionato con il Torino ma anche i ko contro Inter e Sampdoria. L'andamento casalingo dei toscani ha prodotto 16 punti nelle 12 gare disputate, per effetto delle 4 vittorie e dei 4 pareggi. Occhi puntati sul migliore marcatore dei viola, quel Dusan Vlahovic che, con otto reti e 27 occasioni da rete, è l'unica vera nota positiva fino a qui per la Viola: più di un terzo dei gol messi a segno dai gigliati (22) è opera del belgradese (otto reti), classe 2000, che ne ha fatti 7 nelle ultime undici. Italiano dovrà studiare per lui una marcatura ad hoc perchè il serbo dovrà anche migliorare ma è un talento vero, supportato dal fisico e dai piedi, oltreché dai gol. Una Fiorentina chiamata a rispondere nei prossimi quattro turni, tre dei quali sono veri e propri scontri diretti: dopo lo Spezia, i viola saranno di scena al Friuli per poi ricevere la Roma e quattro giorni dopo il Parma, sempre al Franchi.