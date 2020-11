Occasioni, passaggi, tiri e dribbling: lo Spezia è tra le grandi di giornata

La Spezia - Brillano le statistiche di squadra nello Spezia del settimo turno. Lo 0-3 di Benevento è figlio di un sostanziale dominio del gioco che proietta la squadra di Italiano tra le migliori di giornata anche nei numeri. Qualcosa di impensabile fino ad un mese e mezzo fa. Gli aquilotti al Vigorito hanno corso il giusto (12^ squadra), ma hanno compensato con 470 passaggi conclusi (4^). Meglio solo Atalanta (484), Lazio (502), Sassuolo (513) e Fiorentina (636). Otto i passaggi chiave, ma soprattutto 6 le occasioni da gol (3^), dietro a Roma (7) e Milan (9) e davanti a Juventus (5), Inter e Lazio (4) e via via tutte le altre.

Le fasce hanno messo in moto questa mole di palle gol, soprattutto grazie a 15 dribbling effettuati (4^), uno in meno di Juventus e Fiorentina (16) e della prima di questa graduatoria ovvero la Sampdoria (17). Un quinto li ha effettuati Emmanuel Gyasi, che risulta il migliore del turno in questo fondamentale insieme a Castrovilli (Fiorentina). Ma c'è una menzione anche per Kevin Agudelo (4). Lo Spezia è l'unica squadra a piazzare due ali nella top 7. Infine i tiri: il Milan ha concluso moltissimo (27) ma dietro i rossoneri ci sono la Roma (18) e poi proprio lo Spezia (13) insieme al Cagliari.