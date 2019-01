Occasione Martinelli, ma devono uscire in due per fargli spazio

Il bresciano è in scadenza e in uscita dalle Rondinelle, Marino ne avrebbe caldeggiato l'acquisto.

La Spezia - L'addizione che non tocchi gli equilibri ma che razionalizzi le forze a disposizione. A centrocampo c'è bisogno di sfoltire senza indebolirsi, perché tutti quelli che hanno giocato hanno portato un contributo in questo girone d'andata. Ecco che il "prendo uno e lascio due" di Guido Angelozzi potrebbe portare il nome di Alessandro Martinelli del Brescia. Mezzala a tutto campo come si confà al 4-3-3, 25 anni ma già 130 presenze in serie B, in scadenza di contratto a giugno. Un giocatore che Pasquale Marino conosce bene per averlo già allenato e che secondo Bresciaoggi sarebbe l'origine dell'input per cogliere l'occasione di un elemento di categoria che ha la porta chiusa dall'arrivo di Dessena in Lombardia.



Sarebbero due gli elementi da sacrificare per fare spazio al centrocampista svizzero. Uno come detto è Gennaro Acampora, anch'egli in scadenza e per cui in serie C ci sono diverse squadre di alta fascia ma che avrebbe mercato anche in cadetteria. In settimana del giocatore si è parlato con l'Ascoli, che ha dimostrato di tenere in considerazione il profilo. Quello del napoletano sarebbe probabilmente un addio, solo un arrivederci quello di Simone Bastoni, due anni più giovane e passibile di spendere un'altra mezza stagione in prestito. Con De Francesco confermato, ci sarebbero sette giocatori per tre posti: un numero adeguato per affrontare il girone di ritorno garantendo minutaggio a tutti.