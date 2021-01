La Spezia - Lo Spezia ha incassato almeno due reti in ciascuna delle ultime sei gare di serie A: l’ultima squadra con due o più gol al passivo per almeno sette partite nella competizione è stata la SPAL a luglio (otto in quel caso). Non un buon viatico per gli aquilotti e un punto su cui Italiano dovrà lavorare da subito per porre fine al periodo di crisi di risultati.