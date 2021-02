Nzola zoppica in tribuna al Picco, recupero tutto da verificare

La Spezia - M'Bala Nzola, Roberto Piccoli e Elio Capradossi. Uno accanto all'altro sulle tribune del Picco per vedere lo Spezia sconfitto in casa dall'Udinese. Tre infortunati di peso della rosa aquilotta, per cui si prevedono tempi di recupero diversi. Il difensore, reduce dall'operazione al ginocchio della scorsa primavera, è ormai pronto per tornare con i compagni al cento per cento e sarà inserito in lista per la seconda metà del campionato. Non è quindi escluso che possa esordire nei prossimi mesi. Piccoli ne avrà per altre due settimane almeno.

Ma è soprattutto su Nzola che si concentrano le attenzioni al momento. Non ci sono buone notizie dal francese, che ieri zoppicava vistosamente cercando di non caricare peso sulla caviglia malandata mentre scendeva i gradini dello stadio. Non si allenerà neanche nei prossimi giorni ed è in forte dubbio per la partita di sabato prossimo contro il Sassuolo.