Nzola torna ad allenarsi con il gruppo

La Spezia - Regolarmente in gruppo M'Bala Nzola dopo il lavoro di scarico svolto nella prima seduta della settimana, hanno proseguito nelle rispettive tabelle di lavoro Simone Bastoni e Tobias Reinhart. Questo il report dell'allenamento odierno dello Spezia, che prepara la difficile sfida al Perugia di Cosmi. La seduta odierna ha preso il via in palestra, dove sotto la guida dei preparatori atletici Piero Campo e Simone Lorieri, gli aquilotti hanno svolto una serie di circuiti di forza, prima di scendere sul terreno del campo principale, dedicandosi ad una serie di esercitazioni tattiche secondo le indicazioni di mister Italiano, tornato in Liguria dopo aver presenziato nella giornata di ieri alla cerimonia per l'assegnazione della Panchina d'Oro.