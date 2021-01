Nzola rimane ancora fermo ai box

La Spezia - Secondo allenamento consecutivo saltato per M'Bala Nzola. Il capocannoniere dello Spezia, 9 reti in 12 partite in questa serie A, è fermo ai box da ieri a seguito della botta ricevuta alla caviglia dal sampdoriano Colley lunedì sera. L'arto è ancora dolorante e non lascia tranquilli gli aquilotti a tre giorni dalla sfida salvezza contro il Torino. Domani penultimo allenamento a Follo, prima della rifinitura di venerdì e la partenza per il Piemonte. Ci sono insomma ancora 48 ore per capire le condizioni del centravanti e valutarne l'impiego all'Olimpico.

A riposo anche Mattiello, per cui si profila il ritorno all'Atalanta in questa sessione di mercato. Agudelo ha invece lavorato a mezzo servizio e ha buone chance di recuperare per il match contro i granata. Domani nuovi tamponi per tutti, compresi Ricci, Bastoni e Acampora che sono in ogni caso già negativi e devono svolgere gli esami del caso per tornare in gruppo. Probabile per loro l'utilizzo a Roma in Coppa Italia martedì 19 gennaio per riprendere confidenza con il campo.