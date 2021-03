Nzola oggi non si è allenato, possibili novità contro il Cagliari

La Spezia - E' costato un bel livido al fianco dell'argentino lo scontro tra Estevez e Gyasi nella fasi finali di Atalanta-Spezia. E' l'azione che ha portato al gol di Piccoli e che ha obbligato il centrocampista oggi a lavorare a parte per i postumi del trauma. Ripresa morbida a Follo con la testa alla partita di sabato contro il Cagliari: Italiano ha una settimana per fare le scelte giuste ed una rosa lunga da cui attingere.

Tra i calciatori che si giocano una maglia c'è Piccoli, apparso in ottima forma nei minuti giocati al Gewiss Stadium. A far rifiatare Nzola, che a sua volta ha oggi riposato a causa di un affaticamento, potrebbe pensarci sennò Agudelo. Grandi prestazioni per lui a febbraio, poi una botta contro il Parma lo ha messo in disparte e Italiano non lo ha poi utilizzato neanche per scampoli di partita nelle sfide contro Juventus, Benevento e Atalanta. Oggi fuori dal gruppo anche Rafael, Saponara, Agoume e Mattiello: da valutare nei prossimi giorni le possibilità di rivederli in campo prima della sosta.