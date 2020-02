Nzola o Galabinov, Italiano sceglie all'ultimo minuto

La Spezia - Nzola si toglie la maglia da titolare? Dipende da come hanno risposto i suoi muscoli in questi tre giorni dopo il turno di recupero contro la Cremonese. Al novantacinquesimo non è riuscito neanche ad andare a festeggiare sotto la curva, dopo una partita di grandissimo sacrificio culminata con il terzo gol dello Spezia che ha chiuso la gara. Se il francese recupera, tocca ancora a lui partire dall'inizio oggi pomeriggio, con Galabinov pronto a prendere il suo posto all'ora di gioco al più tardi. Alternativa: dentro da subito il bulgaro e staffetta invertita.

Altro ballottaggio di giornata riguarda il ruolo di regista. Il posto è di Matteo Ricci, ma c'è un Bartolomei in grandissima forma che potrebbe dargli fiato. Rientra Mora come mezzala sinistra e si conferma Maggiore reduce da una partita da leader. In difesa rieccola linea verde: Scuffet, Ferrer, Erlic, Capradossi e Marchizza. Riposa di sicuro Federico Ricci, con Gyasi di ritorno dalla squalifica che questa volta si piazza a destra, lì dove ha già giocato in passato con Marino. Confermato infine Bidaoui a sinistra, anche in questo caso la staffetta con Di Gaudio è quasi certa.



Qui Ascoli. Non c'è Luca Ranieri, lo spezzino arrivato dalla Fiorentina nel mercato di gennaio. Il terzino ha rimediato una botta al malleolo all'esordio con la squadra di Roberto Stellone e ne avrà per qualche tempo. Come molte delle squadre di serie B, anche il Picchio gioca con il trequartista. Dovrebbe essere Morosini questo pomeriggio, favorito su Ninkovic. D'altra parte il tecnico ha annunciato almeno quattro cambi rispetto ad una settimana fa. Davanti a Leali ci saranno Andreoni, il rientrante Brosco, Gravillon (favorito su Nahuel Valentini) e Sernicola. L'ex Entella Troiano è il regista con Eramo e Cavion mezzali. Morosini innesca un duo di attaccanti di lusso per la categoria: Scamacca e Trotta.