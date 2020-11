Nzola non teme Bonucci, difesa in affanno, Bartolomei impulsivo

La Spezia - Provedel 5,5 - Pressing alto e corposo degli avversari, così molti palloni devono partire lunghi e peraltro con buona precisione. Beffato da Ronaldo dagli undici metri.



Ferrer 6 - Chiesa ha voglia (e forse bisogno) di mettersi in luce, ma lui lo contiene bene per lunghe decine di minuti. Arriva al cross, ma va sempre un po' troppo lungo.



Terzi 5 - Prova ad anticipare Morata per non doverlo poi inseguire, cosa che si dimostra impossibile nell’azione del vantaggio iniziale. E’ proprio dal centro che la Juventus costruisce la vittoria (dal 43’st Ismajli sv)



Chabot 5 - Fantastico salvataggio su McKennie a mezzo metro dalla linea di porta, meno pronto a far scattare il fuorigioco su Ronaldo prima e Rabiot dopo nelle due azioni decisive. Impegna Buffon con un bel colpo di testa (dal 28’st Dell’Orco sv)



Bastoni 5 - Ingaggia un bel duello con Cuadrado, che gli sfugge un paio di volte. Si butta in avanti e riesce a esplodere il sinistro dal vertice dell’area, nella migliore delle occasioni subisce una deviazione.



Bartolomei 5,5 - La sveglia la suona lui con quel cross basso dalla trequarti. Protagonista nell’azione del pareggio e in tante giocate, ma ingenuo nel provocare il rigore che abbassa il suo voto.



Ricci 5,5 - Marcato da Bentancur, trova alla fine lo spazio per giocare il pallone ma raramente riesce ad arrivare oltre la metà campo. In fase di contenimento è lì in mezzo che la Juve prende sempre il pallone e inventa.



Pobega 6 - Italiano lo nomina spessissimo, lo vuole presto negli automatismi. Nel frattempo si toglie la soddisfazione di segnare a Buffon (dal 28’st Estevez - )



Verde 5 - Reduce da novanta minuti in coppa, non è il solito attiratore di palloni e generatore di superiorità numerica (dal 1’st Agudelo 5,5 - Entra e parte da solo sulla fascia saltandone tre. Quando però serve tempismo per passare il pallone manca sempre qualcosina)



Nzola 6,5 - Gli mancherà l’esperienza dei diretti avversari, ma dal punto di vista del fisico e della protezione del pallone può dire la sua anche contro Bonucci e compagni. Prova a fare l’assistman come una settimana fa, ma senza precisione.



Farias 6 - Qualche discreta giocata, ma nell’uno contro uno preferisce accentrarsi invece che cercare di saltare l’uomo. Generoso nel partecipare a tutte le fasi (dal 28’st Gyasi sv)



All. Vincenzo Italiano 6 - Rimane una squadra che se l'è giocata a viso aperto anche questa volta. Rimane la distanza tra una neopromossa e i campioni d'Italia, che dopo un'ora di gioco possono contare su una panchina che fa la differenza. Lo Spezia aveva potuto godere della scarsa decisione degli juventini nel primo tempo, tornando in partita grazie ad una bella azione. Ma all'ora di gioco, con la stanchezza che si affacciava in campo, di nuovo la stessa sindrome mostrata contro il Milan ed il Sassuolo.

Gli indizi della debolezza erano già chiari però: uno-due veloci della squadra di Pirlo tra difesa e centrocampo aquilotto, a quel punto tagliato fuori. Con la squadra più lunga e l'ingresso di Ronaldo, la partita è sfuggita di mano. In avanti in compenso lo Spezia è riuscito ad essere pericoloso almeno fino alla trequarti, tenendo il pallone e facendolo girare con buona precisione. Con squadre di questo livello, non si può che essere meno che perfetti se per non naufragare.