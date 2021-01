Nzola ha pochissime chance di esserci contro l'Udinese

La Spezia - E sono due settimane e mezzo senza allenarsi. M'Bala Nzola è ancora fermo ai box dopo la botta subita da Colley nell'ormai lontano Spezia-Sampdoria dell'11 gennaio scorso. La caviglia malandata continua a non permettere al francese di lavorare insieme ai suoi compagni. A questo punto le chance di vederlo in campo contro l'Udinese domenica all'ora di pranzo sono puramente teoriche. Si va con tutta probabilità alla sfida successiva contro il Sassuolo al Mapei Stadium, contando sulla straordinaria capacità del suo fisico di mantenere la forma anche durante l'inattività.

Continua dunque l'emergenza in avanti per Italiano, che a Napoli ad un certo punto ha inventato Agudelo centravanti. Il colombiano si è prestato, ma spesso è finito per pestarsi i piedi con Verde che occupava il suo vecchio ruolo da ala destra. Peso dell'attacco dunque tutto su Galabinov per l'importante scontro salvezza della prima di ritorno. Le buone notizie arrivano da Pobega e Saponara, tornati in gruppo e pronti a rientrare tra i convocati dopo aver saltato il viaggio in Campania.