La Spezia - “Neanch’io mi aspettavo di partire così forte. Sono contento e spero che questo momento non si interrompa”. M’Bala Nzola non è più una sorpresa. Nono gol in serie A al debutto in meno di un girone, ad un passo dalla doppia cifra. Ultimi due dagli undici metri. “Non li avevo mai tirati in partite ufficiali, ma in allenamento li provo sempre”. Toccato duro: “Una brutta botta, spero niente di grave. A Torino andremo per provare a vincere in modo da caricarci di ancora altra serenità”.