Nzola è il primo arrivo dello Spezia: "Pronto a dare tutto"

La Spezia - “Sono contento di essere qui e non vedo l'ora di scendere in campo e dare tutto per voi”. Queste le prime dichiarazioni ufficiali di M'bala Nzola, nuovo attaccante dello Spezia che ha salutato i tifosi tramite la pagina Instagram del club. “Lo Spezia Calcio – si legge invece sul sito - comunica di aver trovato l'accordo con il Trapani Calcio per l'arrivo in maglia bianca a titolo temporaneo con diritto di riscatto, dell'attaccante francese M'Bala Nzola”.

Il giocatore arriva nel Golfo dopo gli esordi in Portogallo e l'inizio dell'avventura italiana nella Virtus Francavilla in serie C nella stagione 2016/17. Successivamente è approdato in serie B al Carpi prima del passaggio al Trapani dove, sotto la guida di mister Italiano, ha conquistato nuovamente la serie cadetta.



(foto Instagram/acspezia)