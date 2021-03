Nzola chiamato dalla nazionale, la sua quotazione fa un altro balzo

La Spezia - Helder Costa del Leeds United e M'Bala Nzola dello Spezia. Sono loro le due novità nelle convocazioni delle nazionale angolana, diramate nelle scorse ore dal tecnico Pedro Goncalves. Sorpresa del tutto relativa per entrambi, messisi in luce in due dei campionati più importanti al mondo. Marcelo Bielsa e Vincenzo Italiano sono i due artefici della maturazione di entrambi, in particolare lo spezzino Nzola è un pupillo del tecnico siciliano che lo ha avuto per tre stagioni tra Trapani e la Spezia.

Gli impegni per le qualificazioni alla Coppa d'Africa vedranno l'Angola impegnato giovedì 25 marzo e contro il Gambia a Bajlu e lunedì 29 marzo contro il Gabon a Luanda. Nzola, che in serie A cerca la doppia cifra e la cui quotazione già ora sfiora i 10 milioni di euro, troverà un altro atleta della galassia che i Platek stanno creando nel calcio europeo, ovvero il portiere 34enne Ricardo Baptista del Casa Pia. Lo Spezia giocherà sabato 20 contro il Cagliari e poi sabato 3 aprile all'Olimpico di Roma contro la Lazio.