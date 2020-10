Nzola c'è e si allena con i compagni, Mattiello torna per la Juventus

La Spezia - Lo avevano lasciato che festeggiava la promozione, lo ritrovano con la stessa voglia di allora di esserci. M'Bala Nzola ha svolto oggi pomeriggio il primo allenamento con il resto dei compagni di questa sua seconda avventura aquilotta. Anche il secondo tampone, necessario per ottenere il via libera, è risultato infatti negativo. Il francese dunque ritrova Italiano e Italiano ritrova un attaccante dopo l'infortunio di Galabinov che lo aveva lasciato con il solo Piccoli come centravanti. Domani amichevole contro l'Entella e Nzola potrebbe anche giocare.

Per quel che riguarda l'infermeria, il bulgaro e Ramos sono i due casi più seri, per cui si va oltre la metà di novembre per parlare di rientro con il gruppo. Per quel che riguarda Mattiello, si punta a portarlo in panchina nella partita contro la Juventus del 1° novembre.

Più difficile fare previsioni per Deiola e Mastinu, le microfratture saranno valutate di settimana in settimana. Dalla prossima settimana si torna ad allenarsi a Follo dopo i lavori di ristrutturazione agli spogliatoi.