Nzola azioni in crescita, chi fa spazio a Galabinov?

La Spezia - E' arrivato il tempo dell'abbondanza per Vincenzo Italiano. E di conseguenza il tempo delle scelte. La rosa è ampia anche in attacco, dove per settimane si è dato fondo alla duttilità degli interpreti per comporre un trio. Anzi, soprattutto in attacco ora che Galabinov è finalmente sulla via del ritorno. Su Instagram si è dipinto scherzosamente come sulla locandina di Terminator con la celebre battuta: "I'm back". Di fatto però solo domani pomeriggio si capirà se il suo tecnico vorrà portarlo con sé già a partire da questo sabato oppure lasciarlo a lavorare alla Spezia e buttarlo nella mischia contro il Pordenone.

Tutto lascia pensare che possa toccare a M'Bala Nzola dal primo minuto allo Scida. Lo spinge lo smalto opaco mostrato da Gudjohnsen alla prima del 2020 e il tipo di partita che si prospetta, in cui la sua velocità e forza fisica possono servire sia a pungere che ad allentare la pressione su centrocampo e difesa. Il Crotone è squadra da 32 gol fatti, 362 tiri in porta e 400 cross in un girone e poco più. Viene da quattro vittorie consecutive contro Cosenza, Trapani, Frosinone e Livorno; ultima, e unica, sconfitta in casa risale ad inizio novembre del 2019.

Di certo c'è che DJ Buffonge è destinato a rimanere fuori dai convocati anche a questo giro. La sua esperienza aquilotta rischia di essere terminata con l'anno passato e non è escluso che, se ci sarà la possibilità, l'inglese lascerà la maglia bianca già in questa sessione di mercato. Con Bastoni e Bidaoui ancora ai box per un po', il prossimo ritorno di Galabinov tra i convocati obbligherà poi ad un secondo sacrificio. In lizza per la tribuna rimane Reinhart, per una questione di anagrafe, ma il secondo in ordine pare essere Burgzorg che ha conosciuto un impiego limitato e che soffre una concorrenza che ora si è fatto importante con Gyasi, Federico Ricci e Ragusa in buona forma.