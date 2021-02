Nzola ad un passo dalla doppia cifra

La Spezia - La caviglia azzoppata da Colley della Sampdoria lo ha fermato a 9 reti in campionato. Da oggi M'Bala Nzola torna a caccia della doppia cifra in serie A. Se la prima rete dello Spezia in massima serie porta la firma di Andrej Galabinov, il francese potrebbe dunque diventare il primo aquilotto a centrare quest'obiettivo entrando nei libri di storia del club. E può andare a caccia del proprio record personale di marcature, fermo alle 11 reti nella serie C 2016/17 con la maglia della Virtus Francavilla.