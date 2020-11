Nzola a Sky Sport: "Dedico questa giornata e questi primi gol in serie A al mio procuratore"

La Spezia - "Sono contento per i tre punti e per questi primi gol in serie A. La gavetta? Una strada lunga, con tanto lavoro sono arrivato ma devo ancora crescere. Sognavo di fare un gol in massima serie da quando ero piccolo, sono ovviamente molto contento. Abbiamo creato tanto, giocato bene e meritiamo questo risultato. Le assenze? Chi ha giocato oggi ha dimostrato di poter stare a questo livello. Sudore o lacrime? No sudore, io non piango mai ma dedico questa giornata e questi primi gol in serie A al mio procuratore".