Nzola, Estevez e Ismajli lavorano a parte, Mattiello torna in gruppo

La Spezia - C'è anche Federico Mattiello insieme ai compagni per l'allenamento di martedì 16 marzo. Si riaccende una fiammella di speranza per lo sfortunato calciatore toscano di proprietà dell'Atalanta, ultima partita giocata il 25 novembre 2020 per un totale stagionale di soli 94 minuti tra campionato e Coppa Italia. Con lui anche Agoume, ieri a mezzo servizio, e Rafael per il solito menù di lavoro tattico e partite a campo ridotto.

Lavoro differenziato invece per Nzola, Estevez e Ismajli. Il primo ha rimediato una contrattura al polpaccio destro che gli sta creando qualche fastidio ed è sempre più in dubbio per sabato pomeriggio contro il Cagliari. Ancora ai box infine Saponara.



Qui Cagliari. Personalizzato per Riccardo Sottil, Matteo Tramoni e Ragnar Klavan nel report odierno dalla Sardegna. Il difensore estone ha accusato un affaticamento muscolare alla coscia sinistra.