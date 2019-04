Nura, ancora senza idoneità sportiva. La carriera è agli sgoccioli

La Spezia - La Roma lo acquistò dallo Spezia per 2,5 milioni insieme all'amico e connazionale Sadiq con la sensazione diffusa che il vero "fenomeno" era lui. Perché vedere un terzino destro di 17 anni con quei mezzi fisici non era cosa da tutti i giorni. Gli anni a Trigoria però sono stati un calvario per lui: prima le ginocchia, poi il cuore e il campo lontano da quasi tre anni. Oggi Nura di anni ne ha 21 e la sua carriera, praticamente nemmeno cominciata (anche la parentesi di Perugia è stata soltanto un attimo), è agli sgoccioli visto che non riesce più ad ottenere l’idoneità sportiva. Si lavora alla rescissione del contratto magari permettendo al giocatore di entrare in società in un momento difficilissimo, grazie alla stima del ds Massara che ai tempi veniva al "Ferdeghini" con l'allora capo dell'area tecnica della Roma Walter Sabatini.