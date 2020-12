Nuovo stop per Federico Mattiello, il suo 2020 è già finito

La Spezia - I primi cinque mesi da aquilotto da Federico Mattiello confermano purtroppo una costante della carriera del duttile esterno, ovvero la tendenza agli infortuni. Poco più di novanta minuti in campo tra l'Atalanta in campionato ed il Bologna in Coppa Italia e ora un nuovo stop per il 25enne. Lesione adduttoria alla gamba sinistra, recita il referto stilato in queste ore: difficile rivederlo in campo prima del 2021. Alla vigilia dell'inizio del campionato, Mattiello aveva rimediato una lesione di primo grado al polpaccio sinistro che lo aveva tenuto lontano da una competizione ufficiale in pratica fino alla seconda metà di novembre.

Anche Cristian Dell'Orco ne avrà ancora per qualche tempo. Per lui importante trauma in uno scontro fortuito in allenamento con Agudelo.