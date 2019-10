Nuovo organigramma, Angelozzi direttore tecnico

La Spezia - Direzione generale "tecnica". Una parola che vuole diventare un argine contro la confusione. Da questa sera Guido Angelozzi vede giustapposto al suo ruolo all'interno dello Spezia Calcio la qualifica che più gli si addice per storia personale e competenze, che ne ha fatto un dirigente che ha assaggiato l'Europa. Una delle novità del consiglio di amministrazione, che segna mutamenti in prospettiva non di poco conto all'interno dell'organigramma aquilotto. Non più direttore generale, ruolo che di fatto non ha mai svolto per la mancanza dei poteri annessi alla carica, ma il ritorno alla figura del direttore sportivo e capo di tutta l'area tecnica.



Si sana così un equivoco che si era rivelato non solo lessicale, nato nell'estate del 2018 quando il dirigente siciliano tornò nell'universo Volpi. Acuito poi dagli sconquassi generati dall'inchiesta sui calciatori nigeriani dello scorso febbraio che avevano decapitato il club. Quando pochi minuti dopo la fine delle riunione i tifosi andranno a chiedere "chiarezza" sulle intenzioni della società, si sentiranno rispondere tra le altre cose che questo passo muove proprio nella direzione di un maggiore ordine interno. Bene dire che dall'organigramma rimane però separata la presidenza onoraria di Gabriele Volpi, fuori dall'alveo dell'operatività. E dunque con tutta probabilità anche della reperibilità. La mano del patron si ritrova nell'approvazione del bilancio di esercizio. Undicesimo dell'era Social Sport e come tutti i precedenti di quelli che non fanno venire sudori freddi.



Tornando all'organigramma, il presidente rimane dunque Stefano Chisoli, così come rimane invariata la composizione del cda con Peri, Cuttica, Coari e il vicepresidente Corradino. Nasce una direzione operativa che ha nell'emergente Nicolò Peri la figura di riferimento. Non solo, il genovese sarà anche a capo dell'area amministrativa. Quindi uomo di conti e bilanci, che supervisiona la segreteria amministrativa, ma anche figura che tiene rapporti in Lega all'occorrenza e può partecipare agli appuntamenti federali.

Mauro Ferrara, ultimo arrivato con un passato tra Inter e Milan e già al lavoro da qualche mese, trova la sua dimensione alla guida della direzione organizzativa che gli viene cucita addosso. Al suo fianco il responsabile infrastrutture Riccardo Lazzini e lo slo Luca Maggiani. A Ferrara la competenza su Picco, Ferdeghini e Follo ma anche i rapporti con le amministrazioni pubbliche. Conferme infine per Gianluca Parenti alla comunicazione e Lorenzo Ferretti al marketing.