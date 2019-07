Nuovo fisioterapista per lo Spezia, da Padova arriva Robert Kindt

La Spezia - Mente continuano le trattative per l'arrivo di nuovi giocatori, nelle prossime lo Spezia potrebbe definire anche l'arrivo di volti nuovi per quanto riguarda lo staff medico che seguirà i ragazzi di mister Italiano. Dal Padova, club retrocesso in Lega Pro, è infatti in arrivo l'esperto fisioterapista olandese Robert Kindt.



In Italia ormai da lungo tempo Kindt ha messo la propria professionalità al servizio di allenatori come Marco Giampaolo, Antonio Conte, Simone Inzaghi e Andrea Mandorlini, curando i giocatori di Lazio, Verona, Atalanta, Bologna, Siena, Vicenza e Udinese, dove aveva iniziato nel 1997 con Zaccheroni.



Una figura di grande esperienza dunque che già dai prossimi giorni potrebbe iniziare a prendersi cura dei giocatori aquilotti.