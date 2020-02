Nuovo corso per giudici di atletica leggera

La Spezia - Anche quest'anno viene organizzato un corso per l'inserimento nei ruoli Ausiliari/Provinciali - Gruppo Giudici Gare Atletica Leggera - aperto a tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Il corso è completamente gratuito e si articolerà su due lezioni teoriche da tenersi in aula sede Coni o altra sede da concordare, con date che verranno comunicate in seguito e altre lezioni pratiche sui campi di atletica.



Al termine del corso se il partecipante risulterà idoneo e interessato a proseguire si procederà all’inserimento negli albi con la qualifica di giudice provinciale.

Per gli studenti, al termine del corso con valutazione positiva, verrà inviata all’Ufficio scolastico Provinciale, per il seguito di competenza, comunicazione di partecipazione. Per informazioni e iscrizioni al corso gratuito rivolgersi al Fiduciario provinciale della Spezia. Cel. 3293682078 e-mail fiduciarioggg.sp@fidal.it