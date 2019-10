Nuovo corso istruttori Aics nazionale per la palestra Gemma d'Oriente

La Spezia - A partire dalle giornate del 23 e 24 novembre presso la palestra Gemma D'Oriente, si svolgerà un corso della durata di 4 mesi relativo alla formazione Nazionale per Istruttori di Ving Tsun Kung Fu.

La scuola spezzina è ormai nota nel territorio per le sue ampie iniziative e per la preparazione sia fisica che mentale dei propri Maestri Sifu Alessio Flautone e Sifu Angelo Iannello, riconosciuti direttamente dalla Ving Tsun Athletic Association di Hong Kong e come Responsabili Nazionali per la formazione AICS.



Agli aspiranti Istruttori verrà presentato un programma di formazione che li vedrà partecipi dello studio della forma MOOK YAN JONG (la famosa sequenza all'Uomo di Legno, nota anche come sistema di allenamento del famoso Yip Man) dello Sparring e della filosofia cinese.



La preparazione e l'impegno che Gemma d'Oriente sta mettendo nella diffusione di questa arte rende questa associazione una delle più importanti nel settore in ambito Nazionale e Internazionale.