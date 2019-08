Nuovo centro fitness in via del Molo

La Spezia - L'associazione sportiva dilettantistica Fit Performance del presidente Mirko Tonelli raddoppia. Mentre la palestra di Fossitermi, in via di Birano 40, è pronta per partire con la quinta stagione sportiva con tante novità, dall'altra parte della città nasce un secondo centro. Sabato 7 settembre, a partire dalle 18, si svolgerà infatti l'inaugurazione del nuovo studio fitness sito in via del Molo 64/b. A partire da lunedì 9 settembre avranno inizio le attività. Il nuovo centro è dotato di un'ampia sala in parquet all'interno della quale si svolgeranno corsi di posturale, funzionale, trx e yoga. Per le prime due settimane, gli utenti potranno partecipare gratuitamente a due lezioni per conoscere meglio le tipologie delle attività che verranno svolte, previa prenotazione al numero 349 5094923 (Mirko) o 340 2965145 (Selene).

Ma le novità non mancano nemmeno a Fossitermi. Lì dal 2015 va avanti un'attività diventata per molti luogo di aggregazione, dove potersi allenare in un clima familiare e in maniera consapevole. La palestra di via di Birano, dotata di una sala pesi e di una sala corsi, ospita tredici lezioni giornaliere e di recente è stata installata una nuova struttura Xenios per le attività di crosstraining. Sono inoltre stati completamente rinnovati gli attrezzi di cardiofitness. Le attività, già in corso, saranno ufficialmente presentate nella giornata di sabato 21 settembre. In quell'occasione, oltre a festeggiare il quarto compleanno, gli interessati potranno provare gratuitamente i vari corsi proposti: pilates, trx, funzionale, cross training, spartan, lezioni di glutei, addominali e ricevere informazioni sulla possibilità di intraprendere un percorso individuale che prevede lezioni di personal training affiancate eventualmente dal consulto di un nutrizionista. Tutte le lezioni sono condotte con la massima professionalità. Tutti gli istruttori sono infatti qualificati e vantano un'importante esperienza alle spalle. Oltre a Mirko Tonelli, fanno parte della squadra Riccardo Contini, Ilenia Ferrari, Frederic Fraboschi, Jessica Dell'Agnello, Rossella Lombardo, Davide Mazzucchi, Mario Pati, Selene Ricco, Vincenzo Stasi, Martina Vigiani. Fondamentale anche il contributo di tutti i collaboratori: Alessio Casabianca, Chiara Faraci, Federica Lertora, Rita Pezzuto, Mirko Tavera, Ivaldo Tonelli, Stefania Tosi e Samantha Zanzucchi. A questo proposito l'asd Fit Performance sta cercando figure da inserire nel proprio staff. In modo particolare sono richiesti un istruttore di fit box, uno di funzionale con disponibilità a fare delle ore al mattino e in pausa pranzo e un insegnante di calistenica. Chi fosse interessato può mandare il proprio curriculum a asdfitperformance@gmail.com.