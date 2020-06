Nuovi seggiolini per il Montagna, Brogi: "Avanti con gli ammodernamenti"

La Spezia - Proseguono gli interventi dell'amministrazione comunale della Spezia all'interno del "Montagna" dove sono state appena posizionate cinque file di seggiolini nuovi.

"Continuano gli ammodernamenti del campo Montagna - sottolinea con soddisfazione l'assessore allo sport Brogi - dopo la ristrutturazione della pista e dei campi gioco e la creazione di aree per il corpo libero, andiamo avanti sulla strada intrapresa di ammodernamento e recupero dell’area".

"Tutti quelli che frequentano il campo - aggiunge - oggi hanno avuto una piacevole sorpresa vedendo i seggiolini nuovi sulla tribuna. Lo stadio si prepara per essere teatro dell’atletica nazionale, purtroppo l’appuntamento di quest’anno è sfumato per l’emergenza Covid ma siamo pronti per il prossimo anno e a breve altre novità importanti".