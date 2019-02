Nuoto, Ghettini porta alti i colori spezzini in Argentina

La Spezia - Il nuotatore ligure Francesco Ghettini ha vinto a prima gara di Coppa del Mondo Ultra-Marathon in Argentina, più precisamente a Santa Fè.

La Santa Fè-Rio Coronda è considerata la gara più importante al mondo del circuito, in quanto essendo l avvenimento dell’anno in quella città c'è una partecipazione incredibile di pubblico, si calcola quasi 100.000 persone assiepate sui ponti e lungo i percorso di 57km, nuotati nel fiume Coronda a favore di corrente, gara che normalmente dura dalle 7 alle 9 ore a seconda della piena del fiume.

Quest'anno a causa di una piena eccezionale, il governatore della città non ha dato l’ok al percorso originale per la forza straordinaria della corrente, obbligando gli organizzatori a fare un percorso alternativo all’interno del porto della città, di 15 km.

Gara difficile in quanto l'acqua del porto raggiungeva i 29 gradi con quasi 40 esterni, che rendevano la gara durissima per il caldo, Francesco è stato superiore pure a questo e ad un chilometro e mezzo dalla fine ha rotto gli indugi e si è messo in testa a fare un andature proibitiva per il resto del gruppo che gli permetteva di vincere su avversari titolatissimi con Simone Ercoli e Edoardo Stochino nell’ordine secondo e terzo.

Veramente una grandissima soddisfazione per il portacolori della Marina Militare e del Rari Nantes Spezia.

In sei mesi Francesco è entrato nella storia vincendo le due maratone più blasonate e storiche al mondo, Capri-Napoli e Santa Fe-Rio Coronda, vittorie che lo proiettano in testa alla classifica mondiale di Coppa del Mondo.

Francesco è allenato da Menoni Simone coadiuvato da Andrea Barani e il preparatore atletico Giorgio Biagetti, agli ordini del responsabile del settore fondo Marina Militare Fabio Venturini.