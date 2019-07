Nuoto, 69 medaglie al campionato regionale per la Rari Nantes

La Spezia - Record di medaglie per la Rari Nantes Spezia ad un campionato regionale di categoria, senior ed assoluti. La somma delle medaglie dice 69, un risultato impressionante, che colloca la squadra al terzo posto assoluto in regione dietro due colossi come Genova Nuoto e Andrea Doria.

Di valore anche la suddivisione 29 ori, 23 argenti, 17 bronzi, se si considerano le medaglie prese in proporzione al numero di atleti partecipanti la squadra migliore.

Entusiasmo per il presidente Alberto De Luca e per lo staff tecnico Menoni Simone, Andrea Barani coadiuvati da Eleonora Navalesi e Antonio D’ Aria.

La stagione 2018/2019 volge al termine per la maggior parte della squadra, rimarranno da disputare le gare più importanti Sofie Callo e Iris Menchini saranno protagoniste agli Europei giovanili in Repubblica Ceca, Sofie Callo avrà anche da disputare con la Nazionale Maggiore i Beach Games, Ghettini Francesco disputerà 4 tappe della Coppa del Mondo della Ultra Marathon in Canada, Macedonia ( dove L anno scorso ha vinto), Croazia e Capri-Napoli ( vincitore 2018), Tempesta Nicola vincitore Byron e Palmaria Island si

Cimenterà per la prima volta in Coppa del Mondo in Croazia, Amalfitano Martina, Carolina Di Grottole, Diego Tonelli, Ricciardi Niccolo’ e Amadi Lorenzo andranno a Roma ai campionati italiani di categoria.

Stagione che può dare ancora gioie ed emozioni.