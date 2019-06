Nuoco corso di canottaggio a luglio con la Velocior

La Spezia - Si arricchisce la proposta di corsi estivi della più antica società remiera spezzina. La Canottieri Velocior 1883 ha in programma per il mese di Luglio un corso dedicato a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi dai 12 ai 18 anni che vorranno allenarsi e vivere il mondo del canottaggio. L’attività sarà condotta da tre atleti della Velocior 1883 con un ricco palmares di medaglie in gare nazionali e in regate regionali: Vittorio Gallotti, Elia Pennucci e Nicolò Marcellini. Per chi si iscriverà sarà possibile utilizzare le strutture della società remiera spezzina ed effettuare allenamenti in mare, nell’ottica di far apprezzare sempre più cosa voglia dire vogare nel Golfo della Spezia.



Il corso si terrà tutti i martedì e i giovedì di luglio dalle 9 alle 11. È già prevista la possibilità di proseguire l’attività anche nel mese di Agosto, sempre negli stessi giorni. Il costo per l’iscrizione al corso è di € 70 mensili con tesseramento e assicurazione inclusi. Per i già tesserati alla Canottieri la quota mensile sarà di € 50. Per iscriversi telefonare al numero di telefono della Segreteria della Canottieri 0187 731725 oppure ai numeri di cellulare 342 5453937, 346 8248886 e 342 0336401 oppure scrivere all’indirizzo mail velocior1883@libero.it. Per essere sempre aggiornati sulle attività agonistiche e non solo della Velocior 1883, è possibile iscriversi alla pagina Facebook “Canottieri Velocior 1883 asd”.