Novità di peso potrebbero arrivare solo dopo il ritiro

La Spezia - Il colpo che tutti attendono è il sostituto di David Okereke. Sulla fascia destra, lo Spezia dovrà cercare un elemento in grado di non far rimpiangere il nigeriano, destinato ad altri lidi e ad altri campionati. Sempre che non sia Vincenzo Italiano a stoppare il mercato in entrata da quel lato. Decisione che potrà soppesare solo dopo aver potuto allenare Emmanuel Gyasi e soprattutto Beppe Mastinu in ritiro a Sarnano. Il fantasista sardo, che ha perso un'intera stagione per problemi fisici, è elemento su cui il club crede molto e potenziale titolare per la prossima stagione, augurandosi che il ginocchio gli permetta di svolgere un'estate finalmente serena.

E' quindi molto probabile che lo Spezia scenderà nelle Marche con una rosa del tutto simile a quella odierna, o quantomeno a quella che si delineerà con maggiore precisione nella prima settimana di luglio. In entrata i giovani Krapikas e Pinto, tra le priorità c'è il rinnovo di Claudio Terzi ormai alle viste. Così come in uscita è la cessione di Tommaso Augello alla Sampdoria a poter andare in porto entro breve, anche se manca ancora un appuntamento fissato per la stretta di mano finale tra Spezia e blucerchiati. Cessione per scadenza di contratto ormai certa anche per Lamanna, Manfredini e Acampora.



Gli altri sono tutti arruolati, con David Okereke che può lasciare in qualsiasi momento e una truppa di rientranti dai prestiti che lavoreranno agli ordini del nuovo mister e saranno valutati in corsa. A partire da Simone Bastoni, che viene considerato un giocatore che può avere prospettive interessanti come terzino sinistro dopo un arretramento tattico che l'anno scorso ha dato discreti risultati con Vignali. Faranno parte della spedizione anche Pietro Ceccaroni, Theophilus Awua, Stefano Antezza e Sveinn Gudjohnsen.

"In pratica possiamo partire con otto su undici dei titolari dell'anno scorso", fa notare Guido Angelozzi. D'altra parte il Consiglio federale del 12 luglio potrebbe svincolare tutti i calciatori di Foggia e Palermo tra le altre, aprendo a scenari di mercato per adesso solo ipotizzabili. Rimangono infine in piedi i discorsi con il Parma per il 22enne mancino Juan Ramos e con il Lecce per il 28enne Costa Ferreira, elementi segnalati esplicitamente da Italiano per puntellare le fasce.