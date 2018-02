Nove medaglie per la Project Karate Team

La Spezia - Ottimo risultato per la Project Karate Team al Campionato Regionale Ligure FESIK che si è svolto il 4 Febbraio scorso presso il Palazzetto dello Sport di Imperia. I giovani atleti, allenati dal Maestro Sergio Marcialis, hanno conquistato in tutto ben nove medaglie. In particolare si sono distinti i piccoli Matteo e Irene che hanno conquistato la medaglia d'oro per il kata. Hanno ben figurato anche i giovani Leonardo, medaglia d'argento nel kata e nel kumite, Sara, Giada, Sara ed Elisa, medaglia di bronzo per il kata nelle rispettive categorie. Con grande soddisfazione dei Maestri e degli istruttori, sono tornati ad allenarsi in palestra, messa a disposizione dal Comune di Follo.