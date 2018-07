Novara vede il ripescaggio, ma ci prova anche il Pisa

Chievo al posto del Crotone, Novara e Catania al posto di Cesena e Bari. E ballano le posizioni di Parma e Avellino, che dovrebbero tuttavia farcela. La serie B, a un mese dal via, non ha ancora un organico definitivo.

La Spezia - Ricordate la norma che estrometteva dalle ripescabili chi aveva avuto penalizzazioni negli ultimi campionati? Il Novara l'ha scavalcata ieri aggrappandosi con successo a un cavillo - non c'era ancora questa regola quando subì un -2 per un ritardo con l'Irpef - e ora è la prima candidata a essere riammessa in serie B al posto del Cesena. Il secondo buco in organico, quello lasciato libero dal Bari, se lo giocherebbero in teoria una tra Siena e Ternana, ma la sentenza sui novaresi riporta prepotentemente in corsa il Catania che usufruirebbe dello stesso precedente per mettersi in fila da seconda.



Questo ad oggi, ufficiosamente, in attesa cioè che la Figc chiarisca la graduatoria dei ripescaggi nei prossimi giorni. Sperano anche Alessandria, Trapani, Pro Vercelli e Virtus Entella. A queste si aggiunge il Pisa, anche in questo caso grazie alla sentenza Novara, che ha annunciato di voler essere della partita e presenterà ricorso. C'è infatti anche la situazione dell'Avellino che si chiarirà entro domani, anche se dall'Irpinia arrivano rassicurazioni. Juve Stabia e Alto Adige non saranno invece della partita, sicure di non avere un punteggio tale da permettere di competere. Punteggio che tiene conto della classifica finale dell'ultimo campionato, della tradizione sportiva e della media spettatori degli ultimi cinque anni. In ogni caso chi vuole far parte della prossima cadetteria deve innanzitutto presentare un assegno circolare da 700mila euro a titolo di "contributo straordinario" alla Federcalcio entro venerdì 27 luglio.



Le incertezze sull'organico della prossima serie B riguarda anche le richieste di retrocessione per Chievo e Parma. Tra le due, è la posizione dei veneti la più delicata. La Procura federale ha chiesto il -15 sulla scorsa stagione che spedirebbe il club di Campedelli al penultimo posto, ma anche un -6 basterebbe a spedire in zona retrocessione i gialloblù. Ci vuole insomma un maxi sconto di pena o un colpo di scena giudiziario per uscirne senza perdere la categoria e lasciare il posto al Crotone che quindi troverebbe una seconda salvezza consecutiva, pur non sul campo. Al Parma invece dovrebbe essere concesso di scontare la pena - ancora sotto forma di punti - nel prossimo campionato di serie A, senza dunque intaccare l'organico della serie B e cancellando i sogni del Palermo di Zamparini.