La Spezia - Minutaggio importante per Ardian Ismajli con la nazionale albanese. Il centrale difensivo dello Spezia è stato schierato da Edi Reja per l'intera amichevole contro il Kosovo. Prossimi impegni sono le sfide a Kazakistan e Bielorussia che si terranno domenica 15 e mercoledì 18 novembre prossimi. Entrambe sono partite valide per la Nations League. L'albanese tornerà poi in Italia giovedì prossimo per essere a disposizione di Vincenzo Italiano in vista della sfida all'Atalanta.