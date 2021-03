Non solo derby della Lanterna, turno infrasettimanale importante per la salvezza

La Spezia - Dopo la sconfitta dello Spezia di ieri in casa della Juventus e il discusso rinvio di Lazio-Torino, la venticinquesima giornata di Serie A riprende in questi minuti con l'anticipo fra Sassuolo e Napoli, per entrare nel vivo alle 20.45. Il campo principale sarà quello di Marassi dove si giocherà il derby fra Genoa e Sampdoria anche se l'attenzione dello Spezia sarà rivolta alle sfide salvezza di Cagliari, dove i sardi ospiteranno il Bologna, e Benevento dove la squadra di Inzaghi – prossima avversaria al Picco - si troverà di fronte il Verona. Il Crotone del nuovo allenatore Cosmi sarà invece di scena a Bergamo contro la Dea mentre la Fiorentina al Franchi ospiterà la Roma e l'Udinese farà visita al Milan. Un turno che dunque potrebbe dare indicazioni importanti per la corsa salvezza anche in virtù del posticipo in programma domani sera al Tardini dove il Parma, penultimo riceverà l'Inter capolista decisa a proseguire la sua corsa solitaria.