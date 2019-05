Non solo Var, al "Picco" anche il debutto dell'inviato Aic

La Spezia - Con le partite Spezia-Cittadella (seguita dall’ex centrocampista Enrico Nicolini) e Verona-Perugia (seguita dall’ex portiere Paolo Conti) della scorsa settimana è partito il progetto “L’inviato AIC sul campo”, ideato dall’AIC in collaborazione con la Lega B, che prevede il coinvolgimento diretto di ex calciatori, con la loro presenza allo stadio per le partite dei playoff/playout del campionato cadetto.

“L’iniziativa dell'Aic per fare in modo che le squadre abbiano all'interno del campo da gioco un loro rappresentante è molto valida ed interessante” – ha commentato Nicolini – “Sono orgoglioso di essere stato il primo in assoluto ad avere questo compito. È stata un'esperienza molto bella e positiva: la società ospitante (Spezia) si è messa a mia completa disposizione dimostrando sensibilità per questo progetto. Ovviamente era una partita particolare” – ha proseguito l’ex centrocampista di Sampdoria, Napoli, Bologna, Ascoli e Catanzaro – “per cui sono stato molto discreto cercando di non essere troppo invadente. Mi sono presentato ai rispettivi capitani spiegando loro il senso della mia presenza. Credo che sia il caso di proseguire su questa strada” – ha concluso - “perché la ritengo una splendida iniziativa!”.

Per la partita di questa sera Cittadella-Benevento è prevista la presenza dell’ex centrocampista Giancarlo Pasinato (che oltre ad aver vestito la maglia granata ha giocato anche con Milan, Inter e Ascoli), mentre la gara di domani sera Verona-Pescara sarà seguita da Alessandro Renica (ex Vicenza, Sampdoria, Napoli e appunto Verona).