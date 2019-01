Non solo Scamacca, occhio anche a Thomas Kupisz

La Spezia - Calciomercato in partenza e primi immancabili rumors di mercato che riguardano anche lo Spezia, in uscita ma anche in entrata. Già detto che Angelozzi potrebbe tornare su Gianluca Scamacca, attaccante classe ‘99, per rinforzare il reparto offensivo. Il club ligure infatti, considerando che Gudjohnsen è ancora in fase di rodaggio, cerca un’alternativa valida a Galabinov al centro del tridente. Scamacca attualmente gioca al Pec Zwolle, militante nella Eredivisie che è la prima divisione calcistica olandese, dove ha collezionato una manciata di apparizioni e a gennaio potrebbe rientrare in Italia per giocare in Serie B, e ritrovare in riva al Golfo quel Guido Angelozzi già incontrato al Sassuolo. Altro nome, questa volta per il centrocampo, è quello di Thomas Kupisz, che è centrocampista ma all'occorrenza anche ala d'attacco: classe 1990 (compie gli anni proprio oggi), ha messo insieme 9 presenze, quattro da titolare, dopo le stagioni di Cesena, Novara, Brescia, Cittadella e gli esordi in Italia al Chievo, il club che per primo aveva creduto nell'ex Jagiellonia. Tre presenze in Nazionale A polacca, ha un contratto con l'Ascoli in scadenza il 30 giugno 2020. Piace anche al Benevento, su espressa richiesta del tecnico Bucchi.